Найкращий спортсмен росії назвав чемпіонат світу "брудним": у мережі сміються над горе-лижником

Росіянин істерить через недопуск на великий міжнародний турнір

Російський лижник, триразовий олімпійський чемпіон Олександр Большунов, який засвітився на мітингу президента рф володимира путіна в "Лужниках", назвав чемпіонат світу з лижних перегонів-2023 "брудним" через відсутність росіян на турнірі.

Відповідний коментар Большунова доступний на ТАСС. Лижник вважає, що внутрішні російські змагання організовані краще, ніж міжнародні змагання.

"Якщо чесно, то мені нецікаво, як проходять ці брудні змагання, думаю, що краще змагатися там, де нас чекають. Спочатку ти розчаровуєшся, але зараз в росії проводяться відмінні змагання, організуються трансляції, і ти забуваєш про це.

Проводити чудові змагання та показувати на них високі швидкості можна й у нас, для наших уболівальників та країни.

Брудні, бо нас туди не пускають не за спортивним принципом? Звісно, всі найсильніші мають бігати разом. Тому про ці незрозумілі старти я навіть говорити не хочу. Мені класно, що я зараз тут (на змаганнях "Чемпіонські висоти" в Архангельській області, – Ред.)", – сказав Большунов.

У мережі лише посміялися зі слів Большунова, а один із користувачів вважає, що лижник просто істерить.

Раніше російська лижниця назвала владу Норвегії "режимом". Нагадаємо, радянський чемпіон образив одразу кілька націй, включаючи норвежців.