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Ще один зірковий російський спортсмен втратив спонсора, відвідавши путінський "шабаш"

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Російські спортсмени на мітингу путіна, Большунов у червоній шапці Новина оновлена 24 березня 2022, 17:31
Російські спортсмени на мітингу путіна, Большунов у червоній шапці

Російські спортсмени підтримують режим путіна.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну один з найкращих російських спортсменів сучасності Олександр Большунов втратив спонсора, сходивши на мітинг кривавого диктатора Володимира Путіна 18 березня.

Про це повідомляє vg.no.

За інформацією джерела, німецький бренд з виробництва рукавичок Kinetixx відмовився від співпраці з лижником, коли той публічно підтримав президента росії. У компанії зазначили, що не очікували від спортсмена такого безумства та іди*тизму.

"Це було божевілля та іди*тизм. У мене немає слів. Большунов виявився шанувальником путіна, і це абсолютно неприйнятно. Ми повністю дистанціюємося від цього", — заявив менеджер Kinetixx з маркетингу зимових видів спорту Хельмут Ханус.

Додамо, що з усіма російськими лижниками відмовилися співпрацювати виробник мастильних матеріалів Swix та виробник лижного екіпірування Rossignol.

Большунов на Олімпіаді в Пекіні виграв три золоті нагороди, одне "срібло" та одну "бронзу".

Раніше повідомлялося, що дворазовий олімпійський чемпіон Ігор у Токіо Євген Рилов з рф втратив головного спонсора, відвідавши мітинг путіна.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією #Олександр Большунов
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