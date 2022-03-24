Ще один зірковий російський спортсмен втратив спонсора, відвідавши путінський "шабаш"

Російські спортсмени підтримують режим путіна.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну один з найкращих російських спортсменів сучасності Олександр Большунов втратив спонсора, сходивши на мітинг кривавого диктатора Володимира Путіна 18 березня.

Про це повідомляє vg.no.

За інформацією джерела, німецький бренд з виробництва рукавичок Kinetixx відмовився від співпраці з лижником, коли той публічно підтримав президента росії. У компанії зазначили, що не очікували від спортсмена такого безумства та іди*тизму.

"Це було божевілля та іди*тизм. У мене немає слів. Большунов виявився шанувальником путіна, і це абсолютно неприйнятно. Ми повністю дистанціюємося від цього", — заявив менеджер Kinetixx з маркетингу зимових видів спорту Хельмут Ханус.

Додамо, що з усіма російськими лижниками відмовилися співпрацювати виробник мастильних матеріалів Swix та виробник лижного екіпірування Rossignol.

Большунов на Олімпіаді в Пекіні виграв три золоті нагороди, одне "срібло" та одну "бронзу".

Раніше повідомлялося, що дворазовий олімпійський чемпіон Ігор у Токіо Євген Рилов з рф втратив головного спонсора, відвідавши мітинг путіна.