Росіянка стала посміховиськом, назвавши владу Норвегії "режимом"

Лижниця після початку великої війни перетворилася на пропагандистку

Олімпійська чемпіонка Пекіна в лижній естафеті Вероніка Степанова, яка вже погрожувала шведам, накинулася на Норвегію після слів колишнього голови комітету Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) з лижних перегонів норвежця Вегарда Ульванга про "режим у росії".

Відповідний коментар Степанової можна прочитати на сайті Dagbladet. Вероніці не сподобалося те, що норвежець назвав владу рф "режимом", у відповідь вона заявила, що володимир путін є обраним народом президентом, що викликало сміх у мережі

"Після слів Ульванга мені залишається лише закочувати очі. Якщо у вас в Норвегії дійсно режим, то сподіваюся, що ви приймете мої співчуття.

У нас є обраний народом президент, за якого виступає переважна більшість людей.

Вибачте, якщо ці факти не вписуються у представлення ЗМІ та містера Ульванга”, – заявила Степанова.

У мережі висміяли слова Степанової про режим у Норвегії

Раніше Степанова процитувала путіна, сподіваючись, що її пустять до Європи на тренування. Нагадаємо, Вероніка після зустрічі з путіним заявляла про особливу енергію глави кремля.