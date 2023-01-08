Россиянка стала посмешищем, назвав власти Норвегии "режимом"

Лыжница после начала большой войны превратилась в пропагандистку

Олимпийская чемпионка Пекина в лыжной эстафете Вероника Степанова, которая уже угрожала шведам, накинулась на Норвегию после слов бывшего главы комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) по лыжным гонкам норвежца Вегарда Ульванга о "режиме в россии".

Соответствующий комментарий Степановой приводит издание Dagbladet. Веронике не понравилось, что норвежец назвал власти рф "режимом", в ответ она заявила, что владимир путин является избранным народом президентом, что вызвало смех в сети

"После слов Ульванга мне остается лишь закатывать глаза. Если у вас в Норвегии действительно режим, то надеюсь, что вы примете мои соболезнования.

У нас есть избранный народом президент, за которого выступает подавляющее большинство людей.

Извините, если эти факты не вписываются в представления СМИ и мистера Ульванга", – заявила Степанова.

В сети выссмеяли слова Степановой про режим в Норвегии

Ранее Степанова процитировала путина в надежде, что ее пустят в Европу на тренировки. Напомним, Вероника после встречи с путиным заявляла об особой энергии главы кремля.