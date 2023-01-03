"Зомби-апокалипсис": лыжница рассказала, как путин покорил 99% женщин россии

В сети лишь посмеялись над словами известной спортсменки

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе заявила, что президент рф владимир путин, оконфузившийся с новогодней речью, покорил 99% женщин россии.

Соответствующий комментарий функционерки доступен на Р-Спорт. Вяльбе считает, что путин — один из немногих политиков, который может заставить женщин слушать.

"Думаю, что он вообще покорил 99% женщин России. Потому что, когда он говорит, многие женщины начинают слушать. Мало кто из женщин слушает других политиков. Когда мы после выборов были приглашены в Кремль, он нас поблагодарил за работу. Мы активное участие принимали в мероприятиях, связанных с предвыборной кампанией.

Мне почему-то кажется, что он абсолютно искренне предан нашей стране и любит своих людей", – сказала Вяльбе.

В сети лишь посмеялись над словами лыжницы-чиновницы. Один из пользователей пошутил, что наступил "зомби-апокалипсис".

Ранее Вяльбе заявляла, что Запад еще будет извиняться перед россией из-за недопуска спортсменов из рф к международным стартам. Кроме того, чиновница рассказала, что безумно предана путину.