"Зомбі-апокаліпсис": лижниця розповіла, як путін підкорив 99% жінок росії

У мережі лише посміялися зі слів відомої спортсменки

Глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка Олена Вяльбе заявила, що президент рф володимир путін, який осоромився з новорічною промовою, підкорив 99% жінок росії.

Відповідний коментар функціонерки доступний на Р-Спорт. Вяльбе вважає, що путін — один із небагатьох політиків, який може змусити жінок слухати.

"Думаю, що він взагалі підкорив 99% жінок росії. Тому що, коли він говорить, багато жінок починають слухати. Мало хто з жінок слухає інших політиків. Коли ми після виборів були запрошені до Кремля, він подякував нам за роботу. Ми активну участь брали у заходах, пов’язаних із передвиборчою кампанією.

Мені чомусь здається, що він абсолютно щиро відданий нашій країні та любить своїх людей", – сказала Вяльбе.

У мережі лише посміялися зі слів лижниці-чиновниці. Один із користувачів пожартував, що настав "зомбі-апокаліпсис".

Раніше Вяльбе заявляла, що Захід ще вибачатиметься перед росією через недопуск спортсменів з рф до міжнародних стартів. Крім того, чиновниця розповіла, що шалено віддана путіну.