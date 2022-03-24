Еще один звездный российский спортсмен лишился спонсора, посетив путинский "шабаш"

Российские спортсмены поддерживают режим путина.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину один из лучших российских спортсменов современности Александр Большунов потерял спонсора, сходив на митинг кровавого диктатора владимира путина 18 марта.

Об этом сообщает vg.no.

По информации источника, немецкий бренд по производству перчаток Kinetixx отказался от сотрудничества с лыжником, когда тот публично поддержал президента рф. В компании отметили, что не ожидали от спортсмена такого безумства и иди*тизма.

"Это было безумие и иди*тизм. У меня нет слов. Большунов оказался поклонником путина, и это совершенно неприемлемо. Мы полностью дистанцируемся от этого", — заявил менеджер Kinetixx по маркетингу зимних видов спорта Хельмут Ханус.

Добавим, что со всеми российскими лыжниками отказались сотрудничать производитель смазочных материалов Swix и производитель лыжной экипировки Rossignol.

Большунов на Олимпиаде в Пекине выиграл три золотых награды, одно "серебро" и одну "бронзу".

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Игр в Токио Евгений Рылов из рф потерял главного спонсора, посетив митинг путина.