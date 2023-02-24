Ще одна медаль: українські фехтувальниці у напруженій дуелі перемогли француженок (відео)

Наші спортсменки блискуче виступили на європейській першості

У п’ятницю, 24 лютого, українські шпажистки вибороли бронзову медаль у командній першості на чемпіонаті Європи серед кадетів у Таллінні (Естонія). Напередодні член кадетської збірної України Емілі Конрад виграла чемпіонат Європи з фехтування на шпагах.

Про це повідомляє пресслужба Національної федерації фехтування України у Facebook. У малому фіналі українкам протистояла збірна Франції.

У напруженому матчі за "бронзу" Емілі Конрад, Анна Максименко, Поліна Спірідонова та Устіна Огон перемогли француженок з рахунком 40:39. До цього Жовто-сині вибили команди Естонії та Ізраїлю та поступилися збірній Польщі у півфіналі.

"Вітаємо і пишаємося! " — привітали дівчат у Федерації.

Крім того, в мережі є відео, на якому лідер збірної України Емілі Конрад виграє вирішальне очко в поєдинку з Францією.

Раніше повідомлялося, що українська фехтувальниця на рапірах встановила історичне досягнення.

Нагадаємо, російські загарбники знищили спортивний коледж, у якому навчалася олімпійська чемпіонка, шаблістка Ольга Харлан.