Фехтовальная династия: сын украинского чемпиона выиграл "серебро" на чемпионате Европы (видео)

Дети украинских фехтовальщиков пошли по стопам родителей

В последний день личных соревнований на юниорском чемпионате Европы по фехтованию в Таллине (Эстония) на второе место пьедестала сошел 17-летний украинский саблист Дарий Лукашенко. Накануне украинские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в Facebook. Тренером юного медалиста является его отец – чемпион мира-2003 Владимир Лукашенко.

В напряженном и зрелищном финале Лукашенко уступил в один удар итальянцу Марко Маструлло.

Финальный матч с участием украинца смотрите с 47:04

"Поздравляем и гордимся нашими фехтовальными династиями", — отметили в НОК.

Напомним, что ранее на этом чемпионате "золото" среди кадетов добыла шпажистка Эмили Конрад – дочь чемпионки мира, а ныне главного тренера национальной сборной Натальи Конрад, а серебряной медалисткой стала юниорка Кристина Петрова, которую тренирует отец, многократный чемпион Украины по фехтованию на рапирах Максим Петров.

Ранее сообщалось, что юная украинка победила олимпийскую чемпионку на Гран-при Международной федерации фехтования (FIE) в Италии.