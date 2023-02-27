Фехтовальная династия: сын украинского чемпиона выиграл "серебро" на чемпионате Европы (видео)
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Дети украинских фехтовальщиков пошли по стопам родителей
В последний день личных соревнований на юниорском чемпионате Европы по фехтованию в Таллине (Эстония) на второе место пьедестала сошел 17-летний украинский саблист Дарий Лукашенко. Накануне украинские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве.
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины в Facebook. Тренером юного медалиста является его отец – чемпион мира-2003 Владимир Лукашенко.
В напряженном и зрелищном финале Лукашенко уступил в один удар итальянцу Марко Маструлло.
"Поздравляем и гордимся нашими фехтовальными династиями", — отметили в НОК.
Напомним, что ранее на этом чемпионате "золото" среди кадетов добыла шпажистка Эмили Конрад – дочь чемпионки мира, а ныне главного тренера национальной сборной Натальи Конрад, а серебряной медалисткой стала юниорка Кристина Петрова, которую тренирует отец, многократный чемпион Украины по фехтованию на рапирах Максим Петров.
Ранее сообщалось, что юная украинка победила олимпийскую чемпионку на Гран-при Международной федерации фехтования (FIE) в Италии.