Украина - первая! Борчихи выиграли престижный международный турнир

Наши спортсменки завоевали семь наград

Женская сборная Украины выиграла общекомандный медальный зачет на рейтинговом турнире по борьбе "Ибрагим Мустафа" в Александрии (Египет). Накануне украинцы блестяще выступили на чемпионате мира по ММА.

Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Украины в Facebook. На счету нашей команды семь медалей, включая две золотые.

Победу в Александрии завоевали Юлия Ткач (до 59 кг) и Татьяна Сова-Рижко (до 65 кг). Серебрянными призерами стали Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) и Алина Рудницкая-Левицкая (до 72 кг). "Бронзу" в Египте выиграли Ирина Коляденко (до 62 кг), Алла Белинская (до 68 кг) и Юлия Лесковец (до 59 кг). Семь наград хватило, чтобы "Желто-синие" стали первыми в общекомандном медальном зачете соревнований.

Ранее сообщалось, что украинские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командном первенстве на чемпионате Европы среди кадетов в Таллине (Эстония).

Напомним, юные украинские горнолыжницы выиграли несколько медалей на FIS CUP, который проходил в Сербии.