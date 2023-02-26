Україна – перша! Борчихи виграли престижний міжнародний турнір

Наші спортсменки здобули сім нагород

Жіноча збірна України виграла загальнокомандний медальний залік на рейтинговому турнірі з боротьби "Ібрагім Мустафа" в Александрії (Єгипет). Напередодні українці блискуче виступили на чемпіонаті світу з ММА.

Про це повідомляє пресслужба Національного олімпійського комітету (НОК) України у Facebook. На рахунку нашої команди сім медалей, включаючи дві золоті.

Перемогу в Александрії здобули Юлія Ткач (до 59 кг) та Тетяна Сова-Ріжко (до 65 кг). Срібними призерами стали Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг) та Аліна Рудницька-Левицька (до 72 кг). "Бронзу" в Єгипті виграли Ірина Коляденко (до 62 кг), Алла Белінська (до 68 кг) та Юлія Лесковець (до 59 кг). Сім нагород вистачило, щоби "Жовто-сині" стали першими в загальнокомандному медальному заліку змагань.

Раніше повідомлялося, що українські шпажистки вибороли бронзову медаль у командній першості на чемпіонаті Європи серед кадетів у Таллінні (Естонія).

Нагадаємо, юні українські гірськолижниці виграли кілька медалей на FIS CUP, що проходив у Сербії.