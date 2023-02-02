"Беленюк плакав і просився у росію": дивна заява ворогів

У росії переконують, що борець хотів отримати їхній паспорт

Голова Федерації спортивної боротьби росії Михайло Маміашвілі в ефірі "Матч ТВ" заявив, що депутат Верховної Ради України Жан Беленюк просив забрати його до росії. Раніше Беленюк жорстко відреагував на можливий допуск росіян до Олімпіади-2024.

"Жан Беленюк — блискучий спортсмен, чемпіон Олімпійських ігор, кілька років тому приїжджав і сльозами плакав, щоб забрали ми його у росію. Я відмовив", — цитує Маміашвілі "Матч ТВ".

Якщо вірити словам Маміашвілі, це було десь до чи після Олімпіади-2016. Тоді сам Беленюк стверджував, що має пропозиції змінити громадянство.

Нагадаємо, що Жан Беленюк виграв золоту медаль на Олімпійських іграх у Токіо-2020. А нещодавно спортсмен став переможцем у командному заліку Гран-прі у Франції.

Раніше ми писали, що Беленюк був кандидатом на пост президента Національного олімпійського комітету України. Проте програв вибори Вадиму Гутцайту.

До речі, голова НОК Вадим Гутцайт погрожував бойкотувати Олімпійські ігри. А чемпіонка Атланти-1996 Лілія Подкопаєва написала відкритий лист на адресу МОК.