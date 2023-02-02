"Беленюк плакал и просился в россию": странное заявление врагов

В россии убеждают, что борец хотел получить их паспорт

Глава Федерации спортивной борьбы россии Михаил Мамиашвили в эфире "Матч ТВ" заявил, что депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк просил забрать его в россию. Ранее Беленюк жестко отреагировал на возможный допуск россиян к Олимпиаде-2024.

"Жан Беленюк — блестящий спортсмен, чемпион Олимпийских игр, несколько лет назад приезжал и слезами плакал, чтобы забрали мы его в россию. Я отказал", — цитирует Мамиашвили "Матч ТВ".

Если верить словам Мамиашвили, то это было до или после Олимпиады-2016. Тогда сам Беленюк утверждал, что у него есть предложения сменить гражданство.

Напомним, что Жан Беленюк выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Токио-2020. А недавно спортсмен стал победителем в командном зачете Гран-при во Франции.

Ранее мы писали, что Беленюк был кандидатом на пост президента Национального олимпийского комитета Украины. Однако проиграл выборы Вадиму Гутцайту.

Кстати, глава НОК Вадим Гутцайт пригрозил бойкотировать Олимпийский игры. А чемпионка Атланты-1996 Лилия Подкопаева написала открытое письмо в адрес МОК.