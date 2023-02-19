Гімн України в Сербії: одразу чотири українці стали чемпіонами світу з ММА (відео)
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Українські бійці виграли чотири золоті нагороди
У Белграді (Сербія) пройшов чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, у рамках якого українські спортсмени виграли сім нагород. Нещодавно український боєць здобув дебютну перемогу в UFC.
Про це повідомляє Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України у Facebook. Наші спортсмени здобули чотири "золота", після чого в Белграді чотири рази звучав гімн України.
Сім нагород здобули українці на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА.
- Чемпіонами світу серед молоді стали: Анастасія Голінко (вагова категорія – 56,7 кг); Олександр Гуляєв (70,3 кг); Іван Ющенко (77,1 кг). Роман Кізюк (93 кг) – серед дорослих.
- "Срібло" у ваговій категорії 70,3 кг серед дорослих завоював Іван Курелару.
- Бронзові медалі виграли Андрій Місюка (65,8 кг, молодь) та Солтана Велієва (65,8 кг, дорослі).
Раніше повідомлялося, що американець Раян Бейдер жорстоко побив російську легенду ММА Федора Ємельяненка у чемпіонському бою.
Нагадаємо, нещодавно в Іспанії відвідувач бару напав на непереможного бійця UFC.