Гімн України в Сербії: одразу чотири українці стали чемпіонами світу з ММА (відео)

Українські бійці виграли чотири золоті нагороди

У Белграді (Сербія) пройшов чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств, у рамках якого українські спортсмени виграли сім нагород. Нещодавно український боєць здобув дебютну перемогу в UFC.

Про це повідомляє Національна Федерація змішаних єдиноборств ММА України у Facebook. Наші спортсмени здобули чотири "золота", після чого в Белграді чотири рази звучав гімн України.

Гімн України на честь Анастасії Голінко

Сім нагород здобули українці на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА.

Чемпіонами світу серед молоді стали: Анастасія Голінко (вагова категорія – 56,7 кг); Олександр Гуляєв (70,3 кг); Іван Ющенко (77,1 кг). Роман Кізюк (93 кг) – серед дорослих.

(вагова категорія – 56,7 кг); (70,3 кг); (77,1 кг). (93 кг) – серед дорослих. "Срібло" у ваговій категорії 70,3 кг серед дорослих завоював Іван Курелару .

. Бронзові медалі виграли Андрій Місюка (65,8 кг, молодь) та Солтана Велієва (65,8 кг, дорослі).

Раніше повідомлялося, що американець Раян Бейдер жорстоко побив російську легенду ММА Федора Ємельяненка у чемпіонському бою.

Нагадаємо, нещодавно в Іспанії відвідувач бару напав на непереможного бійця UFC.