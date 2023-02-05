Розбив ніс та нокаутував: американець жорстоко побив російську легенду ММА (відео)

Чемпіон вдруге побив росіянина

У ніч на неділю, 5 лютого, в Інглвуді (США) відбувся великий вечір змішаних єдиноборств у головній події якого зустрілися американець Раян Бейдер і росіянин Федір Ємельяненко. Напередодні брат Федора Олександр зганьбився в ТРЦ.

Головний бій Bellator 290 завершився яскравою перемогою американця нокаутом у першому раунді. Про це повідомляє пресслужба промоушена в Instagram.

Вже на першій хвилині поєдинку Бейдер відправив Ємельяненка в нокдаун, після чого взявся добивати опонента. Для цього американцеві знадобилося пара хвилин. У результаті вже в середині першого раунду рефері зупинив "дуель", зафіксувавши перемогу Раяна технічним нокаутом. Таким чином, американець зберіг пояс чемпіона Bellator у важкій вазі. Росіянин, у свою чергу, завершив кар’єру у ММА.

Ємельяненко вважається легендарним бійцем ММА. За свою кар’єру він провів 48 боїв, у яких здобув 40 перемог. Бейдер має 39 боїв у послужному списку, 31 з яких переможні.

Відео нокауту в бою Ємельяненко — Бейдер:

Повне відео бою Ємельяненко — Бейдер:

Нагадаємо, Бейдер вже перемагав Ємельяненка нокаутом у першому раунді. Це сталося на турнірі Bellator 214.

Раніше повідомлялося, що український боєць Ігор Потеря (20-3) здобув свою першу перемогу в UFC. Раніше українець красиво обійшов заборону на прапор у промоушені.