"Слава Україні!" Український боєць нокаутував легенду UFC (відео)

Ігор Потеря здобув свою першу перемогу у найсильнішій ММА-лізі світу

Український боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Ігор Потеря (20-3) здобув перемогу на турнірі UFC 283 у Ріо-де-Жанейро. Напередодні українець красиво обійшов заборону на національну символіку у лізі.

26-річний киянин переміг колишнього чемпіона UFC у напівважкій вазі Маурісіо Руа (27-14-1), для якого цей поєдинок став останнім у кар’єрі. Про це повідомляє пресслужба UFC у Twitter.

Наприкінці першої 5-хвилинки Ігор потужним ударом з правої перевів суперника у лежаче положення, після чого послідувало брутальне добивання. Рефері зупинив поєдинок та зафіксував перемогу українця технічним нокаутом.

Відео нокауту в бою Ігор Потеря — Маурісіо Руа:

Повне відео бою Ігор Потеря — Маурісіо Руа

Потеря присвятив свою перемогу загиблому на війні з рф Максиму "Регбісту" Яловцову, який був фанатом "Динамо" та чемпіоном України з греплінгу.

"Так, дійсно, я готував цей правий боковий, тому що той залазив під нього дуже часто. Все вийшло. Дякую моїм тренерам. Слава Україні! Героям Слава! Слава ВСУ! Україна, я тебе люблю!" — сказав Потеря під час флешінтерв’ю в октагоні.

Нагадаємо, у своєму дебютному бою в UFC Ігор програв румунському бійцю Ніколае Негумеряну.

Раніше повідомлялося, що українка Марина Мороз програла свій останній бій в UFC. До речі, дівчина-боєць ММА красиво обійшла заборону на національний прапор.