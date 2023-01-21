Український боєць ММА красиво обійшов заборону на прапор у UFC (фото)

Український боєць також вшанував пам’ять загиблого на фронті ультрас "Динамо"

Український боєць UFC Ігор Потеря напередодні свого бою у найсильнішій ММА-лізі світу вшанував пам’ять загиблого на фронті ультрас "Динамо" Максима "Регбіста" Яловцова, а також обійшов заборону на прапор у промоушені.

На церемонії зважування Ігор прийшов із розфарбованим у кольори українського прапора обличчям. Відповідним фото боєць змішаного стилю поділився на своїй сторінці в Instagram.

Таким чином увесь світ побачив український прапор, а наш боєць не буде оштрафований лігою. З початку повномасштабної війни в UFC заборонено будь-яку національну символіку. Це, схоже, пов’язано з великою кількістю росіян на контракті з промоушеном та небажанням керівника ліги Дени Уайта йти з ними на конфронтацію.

Крім того, Потеря символічним жестом вшанував пам’ять відомого вболівальника "Динамо", який загинув на війні проти російських окупантів.

Зазначимо, Ігор у ніч проти 22 січня проведе бій проти колишнього чемпіона UFC у напівважкій вазі бразильця Маурісіо Руа.

У своєму дебютному бою в UFC Ігор програв румунському бійцю Ніколае Негумеряну.

Нагадаємо, Потеря підписав контракт із UFC завдяки яскравому нокауту.

Раніше заборону на прапор в UFC обійшла українка Марина Мороз.