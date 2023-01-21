Украинский боец ММА красиво обошел запрет на флаг в UFC (фото)

Украинский боец также почтил память погибшего на фронте ультрас "Динамо"

Украинский боец UFC Игорь Потеря накануне своего боя в сильнейшее ММА-лиге мира почтил память погибшего на фронте ультрас "Динамо" Максима "Регбиста" Яловцова, а также обошел запрет на флаг в промоушене.

На церемонии взвешивания Игорь пришел с раскрашенным в цвета украинского флага лицом. Соответствующим фото боец смешанного стиля поделился на своей странице в Instagram.

Таким образом, весь мир увидел украинский флаг, а наш боец не будет оштрафован лигой. С начала полномасштабной войны в UFC запрещена какая-либо национальная символика. Это, похоже, связано с большим количеством россиян на контракте с промоушеном и нежеланием руководителя лиги Дэны Уайта идти с ними на конфронтацию.

Кроме того, Потеря символическим жестом почтил память известного болельщика "Динамо", который погиб на войне против российских оккупантов.

Отметим, Игорь в ночь на 22 января проведет бой против бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе бразильца Маурисио Руа.

В своем дебютном бою в UFC Игорь проиграл румынскому бойцу Николаэ Негумеряну.

Напомним, Потеря подписал контракт с UFC благодаря яркому нокауту.

Ранее запрет на флаг в UFC обошла украинка Марина Мороз.