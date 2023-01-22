"Слава Украине!" Украинский боец нокаутировал легенду UFC (видео)

Игорь Потеря добыл свою первую победу в сильнейшей ММА-лиге мира

Украинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Игорь Потеря (20-3) добыл победу на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро. Накануне украинец красиво обошел запрет на национальную символику в лиге.

26-летний киевлянин победил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Маурисио Руа (27-14-1), для которого этот поединок стал последним в карьере. Об этом сообщает пресс-служба UFC в Twitter.

В конце первой 5-минутки Игорь мощным ударом с правой перевел соперника в лежачее положение, после чего последовало брутальное добивание. Рефери остановил поединок и зафиксировал победу украинца техническим нокаутом.

Видео нокаута в бою Игорь Потеря — Маурисио Руа:

Полное видео боя Игорь Потеря — Маурисио Руа

Потеря посвятил свою победу погибшему на войне с рф Максиму "Регбисту" Яловцову, который был фанатом "Динамо" и чемпионом Украины по греплингу.

"Так, действительно, я готовил этот правый боковой, потому что тот залезал под него очень часто. Все получилось. Спасибо моим тренерам. Слава Украине! Героям Слава! Слава ВСУ! Украина, я тебя люблю!" – сказал Потеря во время флеш-интервью в октагоне.

Напомним, в своем дебютном бою в UFC Игорь проиграл румынскому бойцу Николаэ Негумеряну.

Ранее сообщалось, что украинка Марина Мороз проиграла свой последний бой в UFC. Тем не менее девушка-боец ММА красиво обошла запрет на национальный флаг.