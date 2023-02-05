Разбил нос и нокаутировал: американец жестоко избил российскую легенду ММА (видео)

Чемпион во второй раз побил россиянина

В ночь на воскресенье, 5 февраля, В Инглвуде (США) состоялся большой вечере смешанных единоборства в главном событии которого встретились американец Райан Бейдер и россиянин Федор Емельяненко. Накануне брат Федора Александр опозорился в ТРЦ.

Главный бой Bellator 290 завершился яркой победой американца нокаутом в первом раунде. Об этом сообщает пресс-служба промоушена в Instagram.

Уже на первой минуте поединка Бейдер отправил Емельяненко в нокдаун, после чего принялся добивать оппонента. Для этого американцу понадобилось чуть больше минуты. В итоге уже в середине первого раунда рефери остановил "дуель", зафиксировав победу Райана техническим нокаутом. Таким образом, американец сохранил пояс чемпиона Bellator в тяжелом весе. Россиянин, в свою очередь, завершил карьеру в ММА.

Емельяненко считается легендарным бойцом ММА. За свою карьеру он провел 48 боев, в которых добыл 40 побед. У Бейдера 39 боев в послужном списке, 31 их которых победные.

Видео нокаута в бою Емельяненко — Бейдер:

Полное видео боя Емельяненко — Бейдер:

Напомним, Бейдер уже побеждал Емельяненко нокаутом в первом раунде. Это произошло на турнире Bellator 214.

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