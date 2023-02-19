Укр

Гимн Украины в Сербии: сразу четыре украинца стали чемпиона мира по ММА (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Анастасия Голинко и Роман Кизюк Новость обновлена 19 февраля 2023, 20:38
Анастасия Голинко и Роман Кизюк. Фото facebook.com/mmaukr

Украинские бойцы выиграли четыре золотые награды

В Белграде (Сербия) прошел чемпионат мира по смешанным единоборствам, в рамках которого украинские спортсмены выиграли семь наград. Недавно украинский боец добыл дебютную победу в UFC.

Об этом сообщает Национальная Федерация смешанных единоборств ММА Украины в Facebook. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", после чего в Белграде четыре раза звучал гимн Украины.

Гимн Украины на честь Анастасиии Голинко

Семь наград получили украинцы на чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА.

  • Чемпионами мира среди молодежи стали: Анастасия Голинко (весовая категория – 56,7 кг); Александр Гуляев (70,3 кг); Иван Ющенко (77,1 кг). Роман Кизюк (93 кг) – среди взрослых.
  • "Серебро" в весовой категории 70,3 кг среди взрослых завоевал Иван Курелару.
  • Бронзовые медали выиграли Андрей Мисюка (65,8 кг, молодежь) и Солтана Велиева (65,8 кг, взрослые).

Ранее сообщалось, что американец Райан Бейдер жестоко избил российскую легенду ММА Федора Емельяненко в чемпионском бою.

Напомним, недавно в Испании посетитель бара напал на непобедимого бойца UFC.

Теги:
#Сербия #Белград #Смешанные единоборства