Гимн Украины в Сербии: сразу четыре украинца стали чемпиона мира по ММА (видео)

Украинские бойцы выиграли четыре золотые награды

В Белграде (Сербия) прошел чемпионат мира по смешанным единоборствам, в рамках которого украинские спортсмены выиграли семь наград. Недавно украинский боец добыл дебютную победу в UFC.

Об этом сообщает Национальная Федерация смешанных единоборств ММА Украины в Facebook. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", после чего в Белграде четыре раза звучал гимн Украины.

Гимн Украины на честь Анастасиии Голинко

Семь наград получили украинцы на чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА.

Чемпионами мира среди молодежи стали: Анастасия Голинко (весовая категория – 56,7 кг); Александр Гуляев (70,3 кг); Иван Ющенко (77,1 кг). Роман Кизюк (93 кг) – среди взрослых.

(весовая категория – 56,7 кг); (70,3 кг); (77,1 кг). (93 кг) – среди взрослых. "Серебро" в весовой категории 70,3 кг среди взрослых завоевал Иван Курелару .

. Бронзовые медали выиграли Андрей Мисюка (65,8 кг, молодежь) и Солтана Велиева (65,8 кг, взрослые).

Ранее сообщалось, что американец Райан Бейдер жестоко избил российскую легенду ММА Федора Емельяненко в чемпионском бою.

Напомним, недавно в Испании посетитель бара напал на непобедимого бойца UFC.