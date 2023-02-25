"Хочуть задушити нас із росією": лукашенка розлютило рішення МОК

Глава білорусі вимагає пустити спортсменів на Олімпійські ігри

Міжнародний олімпійський комітет вивчає можливість допуску атлетів з росії та білорусі до Олімпіади в Парижі у 2024 році. Передбачається, що спортсмени матимуть шанс виступити у нейтральному статусі. В Україні різко проти такого рішення МОК і загрожують бойкотом Ігор.

Поки що санкції МОК діють. Російські та білоруські спортсмени не можуть брати участь у міжнародних змаганнях. З цього приводу висловився самопроголошений президент білорусі Олександр Лукашенко. Він упевнений, що спорт поза політикою та атлетами мають поїхати на Олімпійські ігри.

"Справа не в символах, прапорах чи гімні. Справа в тих, хто присвятив своє життя спорту. Вони ж калічать долі людей.

І Бах — він великий спортсмен. Він що не розуміє, що означає спортсмена позбавити участі в Олімпіаді? До того ж ні за що. Вони що, бандити, десь воювали? Вони виходили на площу та кричали: "Давай війну, давай убивай"? Вони ж цього не робили. До чого тут вони?

Просто йде тиск у всіх напрямках. Тема головна — задушити нас із росією, щоб ніколи не виникли десь, щоб нас не було на цій планеті, щоб наша цивілізація зникла взагалі. Цьому не бути. Просто мерзотники. Інакше нічого не скажеш", — цитує лукашенка Belta.by.

Раніше мер Парижа Анн Ідальго запропонувала допустити російських і білоруських спортсменів, але не під нейтральним прапором, а як біженців від путінського режиму.