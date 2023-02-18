В Україні звинуватили МОК у лицемірстві

В Україні не хочуть бачити росіян та білорусів на Олімпіаді-2024 у будь-якому статусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про пропозицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до великих міжнародних турнірів.

Кулеба у коментарі для Funke Mediengruppe заявив про неприпустимість запрошення атлетів із країн агресорів на Ігри. Міністр зазначив, що більшість російських спортсменів пов’язані з російською армією.

"Якби до Парижа замість українських спортсменів приїхали російські та білоруські спортсмени, це було б проти всіх моральних, спортивних і політичних норм.

Більшість російських спортсменів, які вибороли медалі на останніх Олімпійських іграх, представляли спортивний клуб російської армії.

Лицемірство президента МОК та комітету просто жалюгідне. Країна, яка веде агресію, засуджену переважною більшістю країн Генеральної Асамблеї ООН, позбавляється права брати участь в Олімпіаді. Це стосується також і всіх її спортсменів”, – сказав Кулеба.

Зазначимо, радник глави офісу президента України Михайло Подоляк у відповідь на пропозицію МОК заявив, що таким чином організація "пропонує світові просування насильства, масових вбивств, руйнувань", а президент України Володимир Зеленський запросив Баха до Бахмута. У відповідь МОК звинуватив офіційний Київ у "наклепі".