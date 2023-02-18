В Украине обвинили МОК в лицемерии

В Украине не хотят видеть россиян и белорусов на Олимпиаде-2024 в любом статусе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к большим международным турнирам.

Кулеба в комментарии для Funke Mediengruppe заявил о недопустимости приглашения атлетов из стран агрессоров на Игры. Министр отметил, что большинство российских спортсменов связано с российской армией.

"Если бы в Париж вместо украинских спортсменов приехали российские и белорусские спортсмены, это было бы против всех нравственных, спортивных и политических норм. Даже если россияне и белорусы сразятся под нейтральным флагом – как предлагает президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Большинство российских спортсменов, завоевавших медали на последних Олимпийских играх, представляли спортивный клуб российской армии.

Лицемерие президента МОК и комитета просто жалкое. Страна, ведущая агрессию, осужденную подавляющим большинством стран Генеральной Ассамблеи ООН, лишается права участвовать в Олимпиаде. Это касается также и всех ее спортсменов", – сказал Кулеба.

Отметим, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на предложение МОК заявил, что таким образом организация "предлагает миру продвижение насилия, массовых убийств, разрушений", а президент Украины Владимир Зеленский пригласил Баха в Бахмут. В ответ МОК обвинил официальный Киев в "клевете".