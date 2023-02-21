МОК не обговорює допуск росії на Олімпіаду-2024: злякалися ультиматуму України?

Олімпійський комітет не проти виступу росіян в Азії

Міжнародний олімпійський комітет дав деякі роз’яснення про нейтральний статус, який обговорюється для повернення російських та білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

Нагадаємо, МОК заявив, що вивчить можливість допуску атлетів з росії та білорусі на Олімпіаду в Парижі в 2024 році. Передбачається, що спортсмени матимуть шанс виступити у нейтральному статусі. В Україні різко проти такої позиції МОК і загрожують бойкотом Ігор. Підтримали ультиматум українців уже понад 30 країн.

"Рішення про участь спортсменів з російським або білоруським паспортом в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі не прийнято. Обговорювана тема стосується їхньої участі в міжнародних змаганнях в Азії в майбутньому літньому спортивному сезоні. У жодному з документів, опублікованих МОК, ви не знайдете згадки про ОІ-2024.

Чи потенційно російські та білоруські спортсмени можуть бути на ОІ-2024? Ми не можемо здогадуватися з цього питання, навіть не знаючи, чи буде зроблено перший крок. Але одне абсолютно ясно: ми не говоримо про російських чи білоруських спортсменів, ми говоримо про нейтральних спортсменів, які дотримуються суворих умов, які ми встановили, включаючи відсутність будь-якої ідентифікації з їх країною та НОК та повне дотримання антидопінгових правил.

Нейтральні спортсмени не можуть асоціювати себе з прапором, гімном, квітами чи будь-якою ідентифікацією своїх країн та НОК.

Які критерії визначення, чи активно російський чи білоруський спортсмен підтримує війну? Наразі ведеться розробка первинної концепції умов визначення. Рішення не ухвалено. На даному етапі передчасно намагатимуться відповісти на це питання", — цитує МОК "Чемпіонат".

Раніше мер Парижа Анн Ідальго запропонувала допустити російських і білоруських спортсменів, але не під нейтральним прапором, а як біженців від путінського режиму.