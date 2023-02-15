Сигнал для МОК: наші союзники оголосили бойкот чемпіонату світу з боксу

Канада та Великобританія не поїдуть на світову першість

Міжнародний олімпійський комітет просуває ідею, що російських та білоруських спортсменів варто допустити до Ігор-2024. Але союзники України чітко показали голові МОК Томасу Баху, що вони не мають наміру змагатися разом із агресорами.

Федерація боксу Канади відреагувала на рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA) щодо допуску російських боксерів на чемпіонат світу під національною символікою. Канада бойкотує проведення змагання

З аналогічною заявою виступила Федерація боксу Великобританії, заявивши, що жіноча збірна не братиме участі у чемпіонаті світу.

Таким чином, збірні Канади та Великобританії приєдналися до Чехії, США, Фінляндії, Швеції та Ірландії, які, у свою чергу, також бойкотують змагання. До цього про бойкот змагань заявили в Україні.

Жіночий чемпіонат світу з боксу проходитиме з 15 по 31 березня в Індії, а чоловічий – з 1 по 14 травня в Узбекистані.

Нагадаємо, колишній член МОК Герхард Хейберг раніше попереджав, що допуск росіян до змагань призведе до бойкоту цих турнірів з боку багатьох країн.