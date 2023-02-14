Ще одна країна оголосила про бойкот чемпіонату світу через росію

Чехія бойкотуватиме міжнародний турнір з боксу

Збірна Чехії не поїде на чемпіонат світу з боксу. Раніше про бойкот великого турніру заявили в команді США.

Про це заявив президент Чеської боксерської асоціації Марек Шимак, передає sport.cz. Причиною для бойкоту став той факт, що організовуватиме змагання Міжнародна асоціація боксу (IBA), керівником якої є близький до володимира путіна росіянин Умар Кремльов.

"Це взагалі думка всього виконкому. Навіть наша держава так виражається. Ми так вирішили, бо засуджуємо війну в Україні. Вся асоціація боксу з колишнім керівництвом висловила підтримку Україні.

Це довгострокова позиція, тому що головою міжнародної асоціації IBA є росіянин Умар Кремльов, який дуже тісно пов’язаний із володимиром путіним. Там багато що вирішується грошима, за все платить "Газпром". Зазвичай вони хочуть, щоб чемпіонат світу вважався важливішим за турнір, ніж Олімпійські ігри", – сказав Шимак.

Жіночий чемпіонат світу з боксу проходитиме з 15 по 31 березня в Індії, а чоловічий – з 1 по 14 травня в Узбекистані.

Раніше повідомлялося, що до бойкоту ЧС-2023 з боксу приєдналася Фінляндія. Все через те, що росіяни та білоруси виступили без жодних обмежень на боксерському турнірі в Марокко. До цього про бойкот змагань заявили в Україні.