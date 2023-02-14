Еще одна страна объявила о бойкоте чемпионата мира из-за россии

Чехия будет бойкотировать международный турнир по боксу

Сборная Чехии не поедет на чемпионат мира по боксу. Ранее о бойкоте крупного турнира заявили в команде США.

Об этом заявил президент Чешской боксерской ассоциации Марек Шимак, передает sport.cz. Причиной для бойкота послужил тот факт, что организовывать соревнования будет Международная ассоциация бокса (IBA), руководителем которой является близкий к владимиру путину россиянин Умар Кремлев.

"Это вообще мнение всего исполкома. Даже наше государство так выражается. Мы так решили, потому что осуждаем войну в Украине. Вся ассоциация бокса с бывшим руководством выразила поддержку Украине.

Это долгосрочная позиция, потому что главой международной ассоциации IBA является россиянин Умар Кремлев, очень тесно связанный с владимиром путиным. Там многое решается деньгами, за все платит "Газпром". Обычно они хотят, чтобы чемпионат мира считался более важным турниром, чем Олимпийские игры", – сказал Шимак.

Женский чемпионат мира по боксу пройдет с 15 по 31 марта в Индии, а мужской – с 1 по 14 мая в Узбекистане.

Ранее сообщалось, что к бойкоту ЧМ-2023 по боксу присоединилась Финляндия. Все из-за того, что россияне и белорусы выступили без каких либо ограничений на боксерском турнире в Марокко. До этого о бойкоте соревнований заявили в Украине.