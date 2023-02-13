Ломаченко опубликовал пропагандистский ролик: видео боксер скрыл от украинцев

Бывший чемпион мира снова показал на чьей он стороне

Украинский боксер Василий Ломаченко продолжает делать религиозные посты в социальных сетях. Instagram боксера закрыт для Украины и хорошо, но подписчики других стран в шоке от высказываний спортсмена.

Как пишет "Спорт 24", Ломаченко опубликовал видео авторства "Союза православных журналистов" под названием "Уничтожение УПЦ как технология уничтожения Украины".

"Не все, что замышляют люди, могут уже и сделать, но только то, что попускается им от Бога", — цитируем дословно пост Ломаченко.

На видео говорится, что украинское правительство уничтожает церковь и "ломает миллионы своих граждан". В описании ролика на YouTube подчеркивается, что "Украина движется в бездну".

На аккаунт Ломаченко в Instagram подписано более 2,1 млн читателей. У боксера больше всего подписчиков среди украинских спортсменов. Однако его последние посты вызывали шквал критики.

Напомним, что в конце декабря Ломаченко опубликовал в соцсетях видео проповеди митрополита УПЦ МП Лонгина, который говорит, что Украина начала войну против бога.

За этого Сергей Стаховский посоветовал взять Ломаченко "на подвал". А защитник "Азовстали" предложил обменять Ломаченко на пленных солдат. Он сравнил боксера с Медведчуком.