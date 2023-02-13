Ломаченко опублікував пропагандистський ролик: відео боксер приховав від українців

Колишній чемпіон світу знову показав на чиєму він боці

Український боксер Василь Ломаченко продовжує робити релігійні пости у соціальних мережах. Instagram боксера закритий для України і добре, але підписники інших країн шоковані висловлюваннями спортсмена.

Як пише "Спорт 24", Ломаченко опублікував відео авторства "Союзу православних журналістів" під назвою "Знищення УПЦ як технологія знищення України".

"Не все, что замышляют люди, могут уже и сделать, но только то, что попускается им от Бога", — цитуємо буквально пост Ломаченка.

На відео йдеться, що український уряд знищує церкву та "ламає мільйони своїх громадян". В описі ролика на YouTube наголошується, що "Україна рухається у прірву".

На аккаунт Ломаченка в Instagram підписано понад 2,1 млн читачів. У боксера найбільше підписників серед українських спортсменів. Однак його останні пости викликали шквал критики.

Нагадаємо, що наприкінці грудня Ломаченко опублікував у соцмережах відео проповіді митрополита УПЦ МП Лонгіна, який каже, що Україна розпочала війну проти бога.

За це Сергій Стаховський порадив взяти Ломаченка "на підвал". А захисник "Азовсталі" запропонував обміняти Ломаченка на полонених солдатів. Він порівняв боксера із Медведчуком.