На взвешивании украинского боксера произошел дикий конфуз (видео)

Александр Гвоздик возвращается на ринг, но конферансье, похоже, об этом ничего не знает

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО), которому поменяли соперника за день до боя, угодил в нелепую ситуацию на взвешивании.

На церемонии взвешивания перед поединком с мексиканцем Жозуэ Обандо (20-34-2, 15 КО) конферансье упорно называл Гвоздика "Усиком". Соответствующее видео доступно на ESNEWS в YouTube.

Гвоздик показал на весах 83,9 кг, Обандо – 86,9 кг. Судя по результатам взвешивания, бой состоится не в полутяжелом весе (до 79,3 кг), а в промежуточном. Отметим, изначально украинец должен был боксировать против Хорхе Миранды (58-21, 22 КО).

Полное видео взвешивания Гвоздик — Обандо:

Бой Гвоздик — Обандо состоится 11 февраля в городе Помона, США, в рамках шоу TM Boxing и MarvNation Promotions.

Напомним, что летом 2020 года Гвоздик объявил о завершении карьеры. В своем последнем поединке Александр проиграл нокаутом россиянину Артуру Бетербиеву.

Ранее Гвоздик заявил, что возвращается на ринг, чтобы в перспективе вернуть себе чемпионский пояс.

Напомним, букмекеры существенно изменили котировки на супербой Александр Усик — Тайсон Фьюри.