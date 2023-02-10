В Усика начинают верить: букмекеры существенно изменили котировки на бой с Фьюри

Шансы на победу украинца растут

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 29 апреля. Чтобы узнать, кто фаворит поединка, помониторим букмекерские конторы.

Первые ставки на этот бой букмекеры начали принимать еще прошлой осенью. Тогда явным фаворитом был Тайсон Фьюри. Коэффициент на британца составлял — 1.36, на украинца — 3.10.

Но вот ближе к поединку, зарубежные аналитики пересмотрели шансы боксеров. И они значительно выросли у Усика.

К примеру, у Вetfred такие котировки: победа Фьюри — 1.50, победа Усика — 2.75. У PaddyPower — 1.44 против 2.75.

Ранее американский боксер супертяжелого веса Майкл Хантер дал безумный прогноз на бой Усик — Фьюри. И букмекеры также принимают ставки на прогноз Хантера.

Напомним, оба боксера частенько записывают видеосообщения друг другу. Украинец называет британца "пузо", а Фьюри придумал Усику прозвище "кролик".

Кстати, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недавно сравнил Украину с забором, который сдерживает каннибалов.