В Усика починають вірити: букмекери суттєво змінили котирування на бій із Ф’юрі

Шанси на перемогу українця зростають

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з боксу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі заплановано на 29 квітня. Щоб дізнатися, хто фаворит поєдинку, помоніторимо букмекерські контори.

Перші ставки на цей бій букмекери почали приймати ще минулої осені. Тоді явним фаворитом був Тайсон Ф'юрі. Коефіцієнт на британця становив – 1.36, на українця – 3.10.

Але ближче до поєдинку, закордонні аналітики переглянули шанси боксерів. І вони значно зросли в Усика.

Наприклад, у Вetfred такі котирування: перемога Ф’юрі — 1.50, перемога Усика — 2.75. У PaddyPower — 1.44 проти 2.75.

Раніше американський боксер суперважкої ваги Майкл Хантер дав шалений прогноз на бій Усик — Ф’юрі. І букмекери також приймають ставки на прогноз Хантера.

Нагадаємо, обидва боксери частенько записують відеоповідомлення один одному. Українець називає британця "пузо", а Ф’юрі придумав Усику прізвисько "кролик".

До речі, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик нещодавно порівняв Україну із парканом, який стримує канібалів.