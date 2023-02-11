Объяснение, которое многие не поймут: украинский боксер вернулся в ринг ради россиян

Гвоздик рассказал о своей мотивации

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик 11 февраля проведет бой против мексиканца Хосуэ Обандо. Это будет первый бой украинца за три года. Он объяснил, почему возобновил карьеру.

Как заявил Гвоздик в интервью YouTube-каналу Against The Ropes Podcast, мотивацией для возвращения в ринг для него послужила возможность провести бой с россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Ситуация в Украине стала дополнительной мотивацией для моего возвращения. Возможно, я смогу поднять украинский флаг на международной арене. Так что это добавит мотивации моему народу.

Также для меня хорошая мотивация — дойти до титульных боев и отобрать пояса у Бивола и Бетербиева, потому что они оба русские.

Как бы сложился мой поединок с Биволом? Давайте просто устроим его и все увидим. Я на сто процентов открыт для этого. Я думаю, что он занят другими проблемами, но я доберусь к титулу, чтобы устроить этот бой", — сказал Гвоздик.

Ранее сообщалось, что сборная США будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за отсутствия санкций в отношении россиян и белорусов на турнирах под эгидой IBA. Также бойкот поддержали команда Финляндии и мужская сборная Украины.