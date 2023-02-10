За сутки до боя украинскому боксеру поменяли соперника

Александр Гвоздик проведет бой с Хосуэ Обандо

Бывший чемпион мира по боксу Александр Гвоздик решил возобновить карьеру. В ближайшую субботу, 11 февраля, в американском городе Помона Гвоздик проведет первый за три года бой.

Изначально соперником нашего боксера значился малоизвестный аргентинец Хорхе Миранда (58-21, 22 КО). Александр отмечал, что найти оппонента для возвращения на ринг оказалось очень тяжело.

А за сутки до поединка у Гвоздика сменился соперник, сообщает Boxrec. Теперь украинец выйдет в ринг против мексиканца Хосуэ Обандо (20-34-2, 15 КО). Чем вызвана замена оппонента организаторы не сообщили.

В 2018 году Гвоздик стал чемпионом мира, победив Адониса Стивенсона. После этого Александр провел одну успешную титульную защиту. Свой последний бой украинец провел осенью 2019 года, проиграв Артуру Бетербиеву. И вот спустя три года Гвоздик решил вернутся. В апреле ему исполнится 36 лет.

Напомним, промоутер подтвердил дату боя Александр Усик — Тайсон Фьюри. Поединок состоится в апреле, ориентировочно в Саудовской Аравии. Что интересно, букмекеры резко пересмотрели котировки за две месяца до боя.

Кстати, чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик недавно сравнил Украину с забором, который сдерживает каннибалов.