За добу до бою українському боксерові поміняли суперника

Олександр Гвоздик проведе бій із Хосуе Обандо

Колишній чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик вирішив відновити кар’єру. Найближчої суботи, 11 лютого, в американському місті Помона Гвоздик проведе перший за три роки бій.

Спочатку суперником нашого боксера значився маловідомий аргентинець Хорхе Міранда (58-21, 22 КО). Олександр зазначав, що знайти опонента для повернення на ринг виявилося дуже важко.

А за добу до поєдинку Гвоздик змінив суперника, повідомляє Boxrec. Тепер українець вийде у ринг проти мексиканця Хосуе Обандо (20-34-2, 15 КО). Чим викликана заміна опонента організатори не повідомили.

У 2018 році Гвоздик став чемпіоном світу, перемігши Адоніса Стівенсона. Після цього Олександр провів один успішний титульний захист. Свій останній бій українець провів восени 2019 року, програвши Артуру Бетербієву. І ось через три роки Гвоздик вирішив повернутись. У квітні йому виповниться 36 років.

Нагадаємо, промоутер підтвердив дату бою Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі. Поєдинок відбудеться у квітні, орієнтовно у Саудівській Аравії. Що цікаво, букмекери різко переглянули котирування за два місяці до бою.

До речі, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик нещодавно порівняв Україну із парканом, який стримує канібалів.