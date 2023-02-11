Падение Железного Майка: годовщина первого нокаута Тайсона - как это было (видео)

Как Джеймс Дуглас забрал у Майка Тайсона все чемпионские пояса

В Токио 33 года назад произошло событие, которое вошло в историю мирового бокса. Майк Тайсон впервые проиграл.

В то время Железный Майк был королем супертяжелого дивизиона. Он собрал все чемпионские пояса, нокаутируя соперников примущественно в дебюте боя. Однако сработал обратный эффект, зрители устали от столь быстрых побед Майка и начали игнорировать его бои.

Хватали первую попавшуюся девушку

Чемпионский поединок в 1990 году Тайсон хотел провести в Лас-Вегасе, но ни одна арена не откликнулась на запрос боксера. Зрители были не готовы платить огромные деньги за билеты и смотреть, как чемпион в течение нескольких минут избивает очередного претендента.

Пока промоутеры искали место боя, Тайсон загулял.

"Я не ходил на тренировки, а занимался только тем, что спал с женщинами. Мне даже не требовалось покидать своей комнаты: у меня было достаточно приятелей, которые хватали первую попавшуюся девушку и доставляли ее ко мне. Мне было все равно, как она выгладит и как ее зовут. Когда мы заканчивали, она уходила и появлялась другая", – вспоминает то время Майк.

И когда промоутер Дон Кинг договорился о поединке в Канаде с Донованом Раддоком, Майк оказался не готов выйти в ринг. Пришлось отменять вечер бокса. Форс-мажор списали, якобы, на бронхит у чемпиона.

Вторую попытку вывести Майка Тайсона в ринг Дон Кинг организовал в Токио. И нашел другого соперника – Джеймса Дугласа.

Беды Дугласа

К поединку с абсолютным чемпионом мира Джеймс Дуглас подошел с хорошим послужным списком — 35 поединков и 29 побед. В том числе над бывшими чемпионами мира Оливером Макколлом и Тревором Бербиком, который побеждал самого Мухаммеда Али.

Но вот психологическое состояние претендента вызывало вопросы. Перед боем у Дугласа от инсульта умерла мама, а у беременной жены обнаружили злокачественную опухоль. Сам боксер за 10 дней до поединка был госпитализирован из-за сильного гриппа.

Радости Тайсона

Майк так уверовал в свою непобедимость, что даже не готовился к защите титула. Он не смотрел записи поединков с участием Джеймса и вообще не тренировался. Продолжал кутить с девушками, набрал лишний вес.

Накануне боя провел показательный спарринг с Грегом Пэйджем, бывшим чемпионом мира по версии WBA. Уже в первом раунде Пэйдж отправил Тайсона в нокдаун, и спарринг остановили.

Майкл Джексон на разогреве

Даже при таких раскладах Майк Тайсон был явным фаворитом. И чтобы привлечь зрителей на трибуны, поединок раскручивали британская рок-группа The Rolling Stones и американский певец Майкл Джексон. Билеты стоили от 35 до 1000 долларов.

Тайсон поплатился за свое легкомыслие. Дуглас оказался крепким орешком, который даже не собирался уходить в защиту. Претендент старался удерживать чемпиона на дальней дистанции с помощью быстрых и точных прямых ударов. В пятом раунде у Тайсона начал опухать левый глаз.

Развязка наступила в десятом раунде. Дуглас нанес правый апперкот, которым потряс Тайсона, а затем серией ударов отправил в нокаут!

Песня Tyson vs Douglas

Майк Тайсон требовал реванш. Но среди всех чемпионских организаций идею о реванше поддержала лишь WBC. А WBA и IBF были против. В итоге второй бой между Майком Тайсоном и Джеймсом Дугласом так и не состоялся.

Зато по мотивам их поединка группа The Killers написала песню Tyson vs Douglas, которая вошла в альбом Wonderful Wonderful.

Кстати, на Майка Тайсона подали в суд за изнасилование, которое было совершено в начале 1990-х.