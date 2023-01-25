От искусственного пениса до тигра-людоеда: топ-10 скандалов Майка Тайсона

Бывший чемпион мира попал в неприятную историю

Легендарный боксер Майк Тайсон снова в центре внимания. На него подали в суд за изнасилование, которое было совершено в начале 1990-х.

Тайсон был не только великим боксером, но и великим скандалистом. Мы собрали самые громкие истории из жизни Железного Майка.

Алкогольный нокаут

В 1990 году Майк Тайсон в Токио потерял все чемпионские пояса в бою с малоизвестным Джеймсом Дугласом. Тайсон почти не готовился к поединку, а проводил все время с проститутками, употреблял алкоголь и наркотики. После боя Майка отправили на принудительное лечение от алкогольной зависимости.

Роковая "Мисс"

В 1992 году Тайсон получил шесть лет за изнасилование участницы конкурса "Мисс Черная Америка" Дезире Вашингтон.

"Я буду утверждать это до конца своих дней: я не насиловал Дезире Вашингтон. Она знает это, и Всевышний знает это, и это останется на ее совести до конца ее жизни", — скажет на суде Тайсон.

Бизнес на ушах

Даже те, кто не особо интересуется боксом знают эту историю. Во время боя Майк Тайсон откусил кусок уха Эвандера Холифилда. За это его лишили боксерской лицензии.

Кстати, недавно Майк и Эвандер объявили о совместном бизнесе. Они будут продавать мармелад со вкусом марихуаны в форме уха.

Новый срок

В феврале 1999 года Майк Тайсон получил два года условно, 200 часов общественных работ и 5000 долларов штрафа за драку после ДТП.

Искусственный пенис

После завершения карьеры Тайсон признался, что часто обманывал допинг-офицеров, пользуясь искусственным пенисом и мочой своей жены и ребенка.

Но этот трюк не прошел в октябре 2000 года после боя с Анджеем Голотой. Допинг-проба Тайсона показала наличие в крови следов марихуаны, и бой был признан несостоявшимся.

Полный банкрот

В 2003 году Майк объявляет себя банкротом, растратив состояние в 300 миллионов долларов, а его долги превышали 25 млн.

Под конец своей карьеры Тайсон проводил бои, чтобы рассчитаться с кредиторами. К примеру за поединок с Кевином Макбрайдом он заработал 5,5 миллионов долларов. Но из-за банкротства получил только 250 тысяч.

Сомнительный фермер

Как-то Железный Майк пожаловался на качество марихуаны в Штатах: "Мне жаль молодежь, потому что она покупает третьесортную ерунду. Это же химия".

Поэтому вскоре он открыл собственный бизнес по выращиванию марихуаны. И хотя Майк действует в рамках закона, этот бизнес скандальный. Многие не поддерживают боксера.

Вспомнил рабство

Как-то в рамках рекламной кампании Тайсон посетил в Польше исторические места, связанные с Холокостом и Варшавским восстанием. Журналисты спросили боксера, не считает ли он использование трагедии в коммерческих целях неправильным.

"Вы, поляки, ни черта не понимаете в трагедиях, если сравнить вашу историю с тем, что произошло с черными в Америке. Никого из вас не держали в рабах чертовы 250 лет! Никто не насиловал ваших матерей, сестер и братьев перед тем, как убить их на ваших глазах. То, что произошло с вами, ужасно. Но никто в мире не перенес столько всего, сколько перенесли черные", – заявил Тайсон.

Тигр-людоед

Это случилось где-то в 1990-х годах. Боксер на черном рынке купил тигра, который жил у него дома. И этот тигр откусил женщине руку.

"Она перелезла через забор на мою территорию, а тигр ее не знал. Вот он и схватил ее за руку. Женщина хотела подать на меня в суд, но она сама была виновата. А когда я увидел, что произошло с ее рукой, то дал пострадавшей 250 тысяч долларов", – признался Тайсон.

Драка в самолете

Не так давно один из пассажиров самолета очень назойливо себя вел и приставал к легендарному боксеру. Майк пытался словами успокоить попутчика, но тот не унимался. Пришлось бывшему чемпиону пустить в ход кулаки.