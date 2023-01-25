Від штучного пеніса до тигра-людожера: топ-10 скандалів Майка Тайсона

Колишній чемпіон світу потрапив у неприємну історію

Легендарний боксер Майк Тайсон знову у центрі уваги. На нього подали до суду за зґвалтування, яке було скоєно на початку 1990-х.

Тайсон був не лише великим боксером, а й великим скандалістом. Ми зібрали найгучніші історії із життя Залізного Майка.

Алкогольний нокаут

У 1990 році Майк Тайсон у Токіо втратив усі чемпіонські пояси у бою з маловідомим Джеймсом Дугласом. Тайсон майже не готувався до поєдинку, а проводив увесь час із повіями, вживав алкоголь та наркотики. Після бою Майка відправили на примусове лікування від алкогольної залежності.

Фатальна "Міс"

У 1992 році Тайсон отримав шість років за зґвалтування учасниці конкурсу "Міс Чорна Америка" Дезіре Вашингтон.

"Я стверджуватиму це до кінця своїх днів: я не ґвалтував Дезіре Вашингтон. Вона знає це, і Всевишній знає це, і це залишиться на її совісті до кінця її життя", — скаже на суді Тайсон.

Бізнес на вухах

Навіть ті, хто не особливо цікавиться боксом, знають цю історію. Під час бою Майк Тайсон відкусив шматок вуха Евандера Холіфілда. За це його позбавили боксерської ліцензії.

До речі, нещодавно Майк та Евандер оголосили про спільний бізнес. Вони будуть продавати мармелад зі смаком марихуани у формі вуха.

Новий термін

У лютому 1999 року Майк Тайсон отримав два роки умовно, 200 годин громадських робіт та 5000 доларів штрафу за бійку після ДТП.

Штучний пеніс

Після завершення кар’єри Тайсон зізнався, що часто обманював допінг-офіцерів, користуючись штучним пенісом та сечею своєї дружини та дитини.

Але цей трюк не пройшов у жовтні 2000 року після бою з Анджеєм Голотою. Допінг-проба Тайсона показала наявність у крові слідів марихуани, і бій був визнаний таким, що не відбувся.

Повний банкрут

2003 року Майк оголошує себе банкрутом, розтративши статки в 300 мільйонів доларів, а його борги перевищували 25 млн доларів.

Під кінець своєї кар’єри Тайсон проводив бої, щоби розрахуватися з кредиторами. Наприклад, за поєдинок з Кевіном Макбрайдом він заробив 5,5 мільйонів доларів. Але через банкрутство отримав лише 250 тисяч.

Сумнівний фермер

Якось Залізний Майк поскаржився на якість марихуани в Штатах: "Мені шкода молодь, тому що вона купує третьосортну нісенітницю. Це ж хімія".

Тому незабаром він відкрив власний бізнес із вирощування марихуани. І хоча Майк діє у рамках закону, цей бізнес скандальний. Багато хто не підтримує боксера.

Згадав рабство

Якось у рамках рекламної кампанії Тайсон відвідав у Польщі історичні місця, пов’язані з Голокостом та Варшавським повстанням. Журналісти запитали боксера, чи не вважає він використання трагедії з комерційною метою неправильним.

"Ви, поляки, ні чорта не розумієте в трагедіях, якщо порівняти вашу історію з тим, що сталося з чорними в Америці. Нікого з вас не тримали в рабах чортові 250 років! Ніхто не ґвалтував ваших матерів, сестер та братів перед тим, як убити їх на ваших очах. Те, що сталося з вами, жахливо. Але ніхто у світі не переніс стільки всього, скільки перенесли чорні", — заявив Тайсон.

Тигр-людожер

Це сталося десь у 1990-х роках. Боксер на чорному ринку купив тигра, який мешкав у нього вдома. І цей тигр відкусив жінці руку.

"Вона перелізла через паркан на мою територію, а тигр її не знав. Ось він і схопив її за руку. Жінка хотіла подати на мене до суду, але сама була винна. А коли я побачив, що сталося з її рукою, то дав постраждалій 250 тисяч доларів", — зізнався Тайсон.

Бійка в літаку

Не так давно один з пасажирів літака дуже настирливо поводився і приставав до легендарного боксера. Майк намагався словами заспокоїти попутника, але той не вгавав. Довелося колишньому чемпіонові пустити в хід кулаки.