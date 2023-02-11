Падіння Залізного Майка: річниця першого нокауту Тайсона — як це було (відео)

Як Джеймс Дуглас забрав у Майка Тайсона всі чемпіонські пояси

У Токіо 33 роки тому сталася подія, яка увійшла до історії світового боксу. Майк Тайсон уперше програв.

На той час Залізний Майк був королем суперважкого дивізіону. Він зібрав усі чемпіонські пояси, нокаутуючи суперників головним чином у дебюті бою. Однак спрацював зворотний ефект, глядачі втомилися від таких швидких перемог Майка та почали ігнорувати його бої.

Хапали першу-ліпшу дівчину

Чемпіонський поєдинок у 1990 році Тайсон хотів провести у Лас-Вегасі, але жодна арена не відгукнулася на запит боксера. Глядачі були не готові платити величезні гроші за квитки та дивитися, як чемпіон протягом кількох хвилин б'є чергового претендента.

Поки промоутери шукали місце бою, Тайсон загуляв.

"Я не ходив на тренування, а займався тільки тим, що спав з жінками. Мені навіть не потрібно було покидати свою кімнату: у мене було достатньо приятелів, які хапали першу-ліпшу дівчину і доставляли її до мене. Мені було все одно, як вона виглядає і як її звуть. Коли ми закінчували, вона йшла і з’являлася інша", — згадує той час Майк.

І коли промоутер Дон Кінг домовився про поєдинок у Канаді з Донованом Раддоком, Майк був не готовий вийти в ринг. Довелося скасовувати вечір боксу. Форс-мажор списали начебто на бронхіт у чемпіона.

Другу спробу вивести Майка Тайсона у ринг Дон Кінг організував у Токіо. І знайшов іншого суперника – Джеймса Дугласа.

Біди Дугласа

До поєдинку з абсолютним чемпіоном світу Джеймс Дуглас підійшов із гарним послужним списком — 35 поєдинків та 29 перемог. У тому числі над колишніми чемпіонами світу Олівером Макколлом та Тревором Бербіком, який перемагав самого Мухаммеда Алі.

Але психологічний стан претендента викликав питання. Перед боєм у Дугласа від інсульту померла мати, а у вагітної дружини виявили злоякісну пухлину. Сам боксер за 10 днів до поєдинку був госпіталізований через сильний грип.

Радості Тайсона

Майк так увірував у свою непереможність, що навіть не готувався до захисту титулу. Він не дивився запису поєдинків за участю Джеймса і взагалі не тренувався. Продовжував кутити з дівчатами, набрав зайву вагу.

Напередодні бою провів показовий спаринг із Грегом Пейджем, колишнім чемпіоном світу за версією WBA. Вже в першому раунді Пейдж відправив Тайсона до нокдауну, і спаринг зупинили.

Майкл Джексон на розігріві

Навіть за таких розкладів Майк Тайсон був явним фаворитом. І щоб залучити глядачів на трибуни, поєдинок розкручували британський рок-гурт The Rolling Stones та американський співак Майкл Джексон. Квитки коштували від 35 до 1000 доларів.

Тайсон поплатився за свою легковажність. Дуглас виявився міцним горішком, який навіть не збирався йти у захист. Претендент намагався утримувати чемпіона на дальній дистанції за допомогою швидких та точних прямих ударів. У п’ятому раунді у Тайсона почало опухати ліве око.

Розв’язка настала у десятому раунді. Дуглас завдав правого аперкоту, яким потряс Тайсона, а потім серією ударів відправив у нокаут!

Пісня Tyson vs Douglas

Майк Тайсон вимагав реваншу. Але серед усіх чемпіонських організацій ідею про реванш підтримала лише WBC. А WBA та IBF були проти. У результаті другий бій між Майком Тайсоном та Джеймсом Дугласом так і не відбувся.

Натомість за мотивами їхнього поєдинку гурт The Killers написав пісню Tyson vs Douglas, яка увійшла до альбому Wonderful Wonderful.

До речі, на Майка Тайсона подали до суду за зґвалтування, яке було скоєно на початку 1990-х.