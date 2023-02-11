Пояснення, яке багато хто не зрозуміє: український боксер повернувся в ринг заради росіян

Гвоздик розповів про свою мотивацію

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик 11 лютого проведе бій проти мексиканця Хосуе Обандо. Це буде перший бій українця за три роки. Він пояснив, чому поновив кар’єру.

Як заявив Гвоздик в інтерв’ю YouTube-каналу Against The Ropes Podcast, мотивацією для повернення в ринг для нього стала можливість провести бій з росіянами Дмитром Біволом та Артуром Бетербієвим.

"Ситуація в Україні стала додатковою мотивацією для мого повернення. Можливо, я зможу підняти український прапор на міжнародній арені. Тож це додасть мотивації моєму народу.

Також для мене хороша мотивація — дійти до титульних боїв і відібрати пояси у Бівола та Бетербієва, бо вони обоє росіяни.

Як би склався мій поєдинок із Біволом? Давайте просто влаштуємо його і все побачимо. Я повністю відкритий для цього. Я думаю, що він зайнятий іншими проблемами, але я дістануся титулу, щоб влаштувати цей бій", — сказав Гвоздик.

Раніше повідомлялося, що збірна США бойкотуватиме чемпіонати світу з боксу через відсутність санкцій щодо росіян та білорусів на турнірах під егідою IBA. Також бойкот підтримали команда Фінляндії та чоловіча збірна України.