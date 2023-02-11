На зважуванні українського боксера відбувся дикий конфуз (відео)

Олександр Гвоздик повертається на ринг, але конферансьє, схоже, про це нічого не знає

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО), якому поміняли суперника за день до бою, потрапив у безглузду ситуацію на зважуванні.

На церемонії зважування перед поєдинком з мексиканцем Жозуе Обандо (20-34-2, 15 КО) конферансьє наполегливо називав Гвоздика "Усиком". Відповідне відео доступне на ESNEWS у YouTube.

Гвоздик показав на терезах 83,9 кг, Обандо — 86,9 кг. Судячи з результатів зважування, бій відбудеться не у напівважкій вазі (до 79,3 кг), а у проміжній. Зазначимо, спочатку українець мав боксувати проти Хорхе Міранди (58-21, 22 КО).

Повне відео зважування Гвоздик — Обандо:

Бій Гвоздик — Обандо відбудеться 11 лютого в місті Помона, США, в рамках шоу TM Boxing та MarvNation Promotions.

Нагадаємо, що влітку 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар’єри. У своєму останньому поєдинку Олександр програв нокаутом росіянину Артуру Бетербієву.

Раніше Гвоздик заявив, що повертається на ринг, щоб у перспективі повернути собі чемпіонський пояс.

Нагадаємо, букмекери суттєво змінили котирування на супербій Олександр Усик — Тайсон Ф’юрі.