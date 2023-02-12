Непобедимый кубинец отправил "Наследника Кличко" в стоячий нокаут (видео)

Украинский боксер потерпел странное поражение

В ночь на воскресенье, 12 февраля, в Сан-Антонио (штат Техас, США) украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист (11-1, 7 КО), который победил американца Франклина Лоуренса в декабре 2022 года, потерпел свое первое поражение в профи-боксе.

В андеркарде шоу Рей Варгас – О’Шаки Фостер 30-летний Виктор нокаутом проиграл непобедимому кубинцу Ленье Перо (9-0, 6 КО). Об этом сообщает SHOWTIME Boxing в Twitter.

Примечательно, что Виктор, которого из-за габаритов называют "Наследником Кличко", побеждал в бою до досрочной остановки. В 8-м раунде Перо нанес украинцу мощнейший удар по корпусу, а затем добавил еще и по голове. Украинца "парализовало" и Ленье принялся добивать его. Рефери в ринге остановил бой, чтобы сохранить Виктору здоровье.

Видео "стоячего" нокаута в бою Виктор Выхрист — Ленье Перо:

Полный бой:

Украинец проиграл впервые в карьере, имея в своем послужном списке 11 побед. Перо добыл девятую победу подряд.

Лучшие моменты боев на шоу бокса Рей Варгас – О’Шаки Фостер:

Ранее сообщалось, что Александр Гвоздик успешно вернулся на ринг. К слову, на церемонии взвешивания украинца произошел забавный случай.