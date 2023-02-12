Гвоздик успешно вернулся на ринг, победив мексиканца с 35 поражениями в карьере (видео)

Украинец провел 6-раундовый поединок в промежуточном весе

В ночь на воскресенье, 12 февраля, в Помоне (Калифорния, США) бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО), на взвешивании которого произошел конфуз, победил малоизвестного мексиканца Жозуэ Обандо (20-35-2, 15 КО).

Об этом сообщает пресс-служба MarvNation Promotions в Instagram. Поединок продлился всю дистанцию в 6 раундов.

Украинец триумфовал единогласным решением судей — 60:54 трижды. Таким образом, украинец одержал свою 18-ю победу в профи при одном поражении. Мексиканский боец проиграл в 25-й раз, имея в своем послужном списке 20 побед.

Напомним, изначально соперником Александра должен был стать аргентинец Хорхе Миранда (58-21, 22 КО), однако за день до шоу оппонента украинца заменили. К слову, это был первый бой Гвоздика после возвращения в профессиональный бокс. В июне 2020 года украинец объявил о завершении карьеры. В октябре 2019 Александр досрочно проиграл Артуру Бетербиеву из рф в объединительном поединке.

Ранее Гвоздик объяснил свое решение вернуться в профессиональный бокс.