Гвоздик успішно повернувся на ринг, перемігши мексиканця з 35 поразками у кар’єрі (відео)

Українець провів 6-раундовий поєдинок у проміжній вазі

У ніч на неділю, 12 лютого, у Помоні (Каліфорнія, США) колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (18-1, 14 КО), на зважуванні якого стався конфуз, переміг маловідомого мексиканця Жозуе Обандо (20-35-2, 15 КО).

Про це повідомляє пресслужба MarvNation Promotions в Instagram. Поєдинок тривав усю дистанцію у 6 раундів.

Українець тріумфовав одноголосним рішенням суддів – 60:54 тричі. Таким чином, українець здобув свою 18-ту перемогу у профі за однієї поразки. Мексиканський боєць програв у 25-й раз, маючи у своєму послужному списку 20 перемог.

Нагадаємо, спочатку суперником Олександра мав стати аргентинець Хорхе Міранда (58-21, 22 КО), проте за день до шоу опонента українця замінили. До речі, це був перший бій Гвоздика після повернення у професійний бокс. У червні 2020 року українець оголосив про завершення кар’єри. У жовтні 2019 Олександр достроково програв Артуру Бетербієву з рф в об’єднавчому поєдинку.

Раніше Олександр пояснив своє рішення повернутися у професійний бокс.