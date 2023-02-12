Непереможний кубинець відправив "Спадкоємця Кличка" у стоячий нокаут (відео)

Український боксер зазнав дивної поразки

У ніч на неділю, 12 лютого, в Сан-Антоніо (штат Техас, США) український боксер суперважкої ваги Віктор Вихрист (11-1, 7 КО), який переміг американця Франкліна Лоуренса в грудні 2022 року, зазнав своєї першої поразки в бокс.

В андеркарді шоу Рей Варгас — О’Шакі Фостер 30-річний Віктор нокаутом програв непереможному кубинцю Леньє Перо (9-0, 6 КО). Про це повідомляє SHOWTIME Boxing у Twitter.

Цікаво, що Віктор, якого через габарити називають "Спадкоємцем Кличка", перемагав у бою до дострокової зупинки. У 8-му раунді Перо завдав українцю потужного удару по корпусу, а потім додав ще й по голові. Українця "паралізувало" і Леньє почав добивати його. Рефері на рингу зупинив бій, щоб зберегти Віктору здоров’я.

Відео "стоячого" нокауту в бою Віктор Вихрист — Леньє Перо:

Повний бій:

Українець програв уперше в кар’єрі, маючи у своєму послужному списку 11 перемог. Перо здобув дев’яту перемогу поспіль.

Найкращі моменти боїв на шоу боксу Рей Варгас – О’Шакі Фостер:

Раніше повідомлялося, що Олександр Гвоздик успішно повернувся на ринг. До речі, на церемонії зважування українця стався кумедний випадок.