"Динамо" под присмотром Усика разгромило "Силекс" (видео)

Боксер с трибун наблюдал за триумфом киевлян

В субботу, 11 февраля, киевское "Динамо" провело очередной спарринг в рамках турецкого этапа подготовки ко второй части сезона. Соперником подопечных Мирчи Луческу, который хочет подписать соотечественника, стал представитель чемпионата Северной Македонии – "Силекс".

Киевляне добыли крупную победу со счетом 4:0. Об этом сообщает пресс-служба Бело-синих на своем официальном сайте.

Героем встречи стал крайний защитник "Динамо" Александр Караваев, который оформил хет-трик. А за минуту до окончания игры Антон Царенко довел счет до крупного. К слову, Караваев на официальном уровне забил 2 гола в 23 матчах киевлян в сезоне 2022/23. Также на счету футболиста 1 ассист.

К слову матч посетил чемпион мира по боксу Александр Усик.

"Динамо" (Украина) – "Силекс" (Северная Македония) – 4:0

Голы: Караваев (21, 30, 43, пен.), Царенко (89).

"Динамо": Нещерет (Моргун, 66) – Малыш (Гусев, 66), Попов (Боль, 66), Сирота (Дячук, 66), Вивчаренко (Дубинчак, 66) – Сидорчук (Андриевский, 66), Шепелев (Царенко, 66), Кабаев (Яцик, 66), Караваев (Бенито, 66), Лонвейк (Волошин, 66) – Гармаш (Супряга, 66).

Ранее сообщалось, что английский клуб оконфузился после покупки "динамовца".

Напомним, "Динамо" отправило форварда Артема Беседина в чемпионат Кипра.