"Динамо" під наглядом Усика розгромило "Сілекс" (відео)

Боксер із трибун спостерігав за тріумфом киян

У суботу, 11 лютого, київське "Динамо" провело черговий спаринг у рамках турецького етапу підготовки до другої частини сезону. Суперником підопічних Мірчі Луческу, який хоче підписати співвітчизника, став представник чемпіонату Північної Македонії — "Сілекс".

Кияни здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Про це повідомляє пресслужба Біло-Синіх на своєму офіційному сайті.

Героєм зустрічі став крайній захисник "Динамо" Олександр Караваєв, який оформив хет-трик. А за хвилину до закінчення гри Антон Царенко довів рахунок до великого. До речі, Караваєв на офіційному рівні забив 2 голи у 23 матчах киян у сезоні 2022/23. Також на рахунку футболіста 1 асист.

До речі матч відвідав чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

"Динамо" (Україна) – "Сілекс" (Північна Македонія) – 4:0

Голи: Караваєв (21, 30, 43, пен.), Царенко (89).

"Динамо": Нещерет (Моргун, 66) – Малиш (Гусєв, 66), Попов (Боль, 66), Сирота (Дячук, 66), Вівчаренко (Дубінчак, 66) – Сидорчук (Андрієвський, 66), Шепелєв (Царенко, 66), Кабаєв (Яцик, 66), Караваєв (Беніто, 66), Лонвейк (Волошин, 66) – Гармаш (Супряга, 66).

Раніше повідомлялося, що англійський клуб сконфузився після покупки "динамівця".

Нагадаємо, "Динамо" відправило форварда Артема Бєсєдіна у чемпіонат Кіпру.