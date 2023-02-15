Сигнал для МОК: наши союзники объявили бойкот чемпионату мира по боксу

Канада и Великобритания не поедут на мировое первенство

Международный олимпийский комитет продвигает идею, что российских и белорусских спортсменов стоит допустить к Играм-2024. Но союзники Украины четко показали главе МОК Томасу Баху, что они не собираются соревноваться вместе с агрессорами.

Федерация бокса Канады отреагировала на решение Международной боксерской ассоциации (IBA) по поводу допуска российских боксеров на чемпионат мира под национальной символикой. Канада бойкотирует проведение соревнования.

С аналогичным заявлением выступила Федерация бокса Великобритании, заявив, что женская сборная не примет участия в чемпионате мира.

Таким образом, сборные Канады и Великобритании присоединились к Чехии, США, Финляндии, Швеции и Ирландии, которые, в свою очередь, тоже бойкотируют соревнования. До этого о бойкоте соревнований заявили в Украине.

Женский чемпионат мира по боксу пройдет с 15 по 31 марта в Индии, а мужской – с 1 по 14 мая в Узбекистане.

Напомним, бывший член МОК Герхард Хейберг ранее предупреждал, что допуск россиян к соревнованиям приведет к бойкоту этих турниров со стороны многих стран.