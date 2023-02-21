МОК не обсуждает допуск россии на Олимпиаду-2024: испугались ультиматума Украины?

Олимпийский комитет не против выступления россиян в Азии

Международный олимпийский комитет дал некоторые разъяснения о нейтральном статусе, который обсуждается для возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

Напомним, МОК заявил, что изучит возможность допуска атлетов из россии и беларуси к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Предполагается, что спортсмены получат шанс выступить в нейтральном статусе. В Украине резко против такой позциии МОК и грозят бойкотом Игр. Поддержали ультиматум украинцев уже более 30 стран.

"Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже не принято. Обсуждаемая тема касается их участия в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне. Ни в одном из документов, опубликованных МОК, вы не найдете упоминания об ОИ-2024.

Могут ли потенциально российские и белорусские спортсмены быть на ОИ-2024? Мы не можем строить догадки по этому вопросу, даже не зная, будет ли сделан первый шаг. Но одно совершенно ясно: мы не говорим о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы установили, включая отсутствие какой-либо идентификации с их страной и НОК и полное соблюдение антидопинговых правил.

Нейтральные спортсмены не могут ассоциировать себя с флагом, гимном, цветами или какой-либо идентификацией своих стран и НОК.

Каковы критерии для определения, активно ли российский или белорусский спортсмен поддерживает войну? Сейчас ведется разработка первичной концепции условий определения. Решение не принято. На данном этапе преждевременно пытаться ответить на этот вопрос", — цитирует МОК "Чемпионат".

Ранее мэр Парижа Анн Идальго предложила допустить российских и белорусских спортсменов, но не под нейтральным флагом, а в качестве беженцев от путинского режима.